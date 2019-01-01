إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية / سما /

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأكد الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح" إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، أن شعبنا لن يفرط بذرة تراب من أرض فلسطين، رغم محاولات الإدارة الأميركية إتاحة المجال لدولة الاحتلال للتوسع الاستيطاني.

وشارك في المسيرة التي جاءت هذا الأسبوع لمناسبة يوم التضامن العالمي مع شعبنا، المئات من أبناء القرية وعدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الإسرائيليين، وفرقة كشافة مدرسة ذكور كفر قدوم الثانوية وعدد من الأشبال والزهرات الذين رفعوا يافطات تؤكد حق شعبنا في أرضه.