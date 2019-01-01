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وزير خارجية سريلانكا يؤكد موقف بلاده الداعم لفلسطين وحقوق شعبها

الجمعة 29 نوفمبر 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية سريلانكا يؤكد موقف بلاده الداعم لفلسطين وحقوق شعبها


كولومبو /سما/

 أكد وزير خارجية سريلانكا دينيش غوناورادينا موقف بلاده الداعم لفلسطين وحقوق شعبها، مشيرا إلى أنها لن تنسحب من موقعها هذا، لأن الوضع تغير في سريلانكا، في ظل وجود أصدقاء يقدرون النضال الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير غوناورادينا مع سفير دولة فلسطين زهير حمد الله زيد، في العاصمة السيرلاناكية كولمبو.

وأشار غوناورادينا إلى التزام بلاده بسياسة منظمة عدم الانحياز، وهو موقف واضح يتضمن دعم الحقوق الفلسطينية.

بدوره، أطلع السفير زيد الوزير غوناورادينا، على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، ووضعه في صورة الجرائم التي تنفذها دولة الاحتلال بحق شعبنا، وما يقوم به المستوطنون من اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، التي تصاعدت نتيجة للمواقف الأميركية المنحازة للاحتلال، وأعطت الضوء الأخضر له للتمادي في سياسات الضم والتوسع، وممارسة الجرائم ضد شعبنا.

وهنأ زيد الوزير غوناورادينا، لمناسبة توليه مهامه كوزير لخارجية سريلانكا في الحكومة الجديدة.

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