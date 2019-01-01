نيكاراغوا تؤكد دعمها المطلق لشعبنا وقيادته لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة

ماناغوا /سما/

أكدت جمهورية نيكاراغوا دعمها اللامحدود للجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، في إحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وحقه بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدتها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي برئاسة المدير العام عماد الزهيري، وسفير فلسطين لدى جمهورية نيكاراغوا محمد عمرو، ومسؤول ملف نيكاراغوا الدبلوماسي عصام قادري، ومندوب الوكالة في نيكاراغوا فادي زهران، مع وزيرة الدولة مستشارة الرئاسة للعلاقات الدولية ارليت مارينكو، ووزير الزراعة إدوارد سنتينو، والوزيرة مستشارة الرئاسة للسياسات الصحية سونيا كاسترو، ووزير الشباب عضو اللجنة الوطنية للإنتاج والتوزيع والتسويق الزراعي بوسكو كاستيو، والمديرة العامة للمعهد النيكاراغوي للأبحاث الزراعية كلاوديا كارديناس، ومستشار الرئاسة للإستثمار الخارجي لوريانو اورتيغا، وذلك خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من البرامج التنموية للوكالة في هذا البلد الصديق.

وتم خلال اللقاءات، التي نظمت بالتنسيق بين سفارة دولة فلسطين لدى نيكاراغوا ووزارة الخارجية النيكاراغوية، بحث آليات تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة أن الوكالة الفلسطينية قد بدأت منذ ما يقارب عام، بتنفيذ عدد من البرامج التنموية في مجالات مختلفة، حيث أنجزت المرحلتين الأولى والثانية من برامج تستهدف القطاع الزراعي، وجاري العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثالثة منها، من خلال فرق خبراتية تخصصية من وزارة الزراعة الفلسطينية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج الاستراتيجية التي تقوم الوكالة بتفيذها في دول أميركا الوسطى، بناء على توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، لتعزيز الهوية الفلسطينية على الساحة الدولية ولحشد مزيد من التضامن الدولي مع الحقوق الفلسطينية.

وتعتبر برامج الوكالة هذه بمثابة المساهمة من دولة فلسطين في تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية لخطة 2030 ضمن آليات التعاون جنوب-جنوب، التي تعزز من العلاقات التنموية والفنية والاقتصادية الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف بين بلدان العالم المختلفة، وتحقق الأهداف الوطنية والفنية المشتركة للدول الصديقة من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع التي ترفع من مستوى الأداء المهني والتقني للكوادر الفنية، وتحسين مستوى الخدمات من خلال تبادل الخبرات في المجالات المختلفة.