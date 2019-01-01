الحية من بيروت: نعد العدة لمعركة التحرير.. وصفقات تصفية قضية اللاجئين ستفشل

بيروت /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، أن المخيمات الفلسطينية ستبقى عنوانًا للتمسك بحق العودة، وأنّ كل الصفقات المشبوهة التي تحاول تصفية قضيتهم مصيرها الفشل.

جاء ذلك خلال كلمة له أثناء زيارة وفد من قيادة حركة "حماس" للمخيمات الفلسطينية في بيروت، حيث طمأن اللاجئين الفلسطينيين على أوضاع المقاومة داخل فلسطين، مؤكدًا أنها تعد العدة لمعركة التحرير والعودة.

وضم وفد حركة حماس عضوي المكتب السياسي خليل الحية، وروحي مشتهى، والقيادي في الحركة وسام أبو شمالة، ومسؤول العلاقات اللبنانية في حركة "حماس" في لبنان أيمن شناعة، والمسؤول السياسي في منطقة بيروت علي قاسم.

وبدأ الوفد جولته بزيارة مخيمي صبرا وشاتيلا، حيث تمّت قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا، واستمع الوفد لوقائع المجزرة التي راح ضحيتها مئات المواطنين الفلسطينيين.

كما زار الوفد مخيم برج البراجنة، واطّلع على ظروف العيش الصعبة داخل المخيم، والتقى الوفد مع الفصائل والفعاليات والأهالي والروابط الاجتماعية داخل المخيم.

بدوره، دعا عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى خلال لقاء جماهيري في المخيم إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وطالب مشتهى بتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات، وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم.