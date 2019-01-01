يديعوت: المواجهة الشاملة قادمة ولسنا مستعدين لسقوط 1200 صاروخ يوميا

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل غير مستعدة لسقوط 1200 صاروخ يوميا في أي مواجهة عسكرية قادمة.

وذكر المحلل العسكري "رون بن يشاي" في مقال نشرته الصحيفة، إن مؤسسة الجيش تدرك أنه في وقت ما، حتى وقت قريب، ستكون هناك مواجهة شاملة مع حزب الله اللبناني وحـماس وإيران وكل حلفائها.

وأضاف أن إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً، وخسائر فادحة وأضرار في إمدادات الكهرباء والمياه وشلل في النقل، مشيرا إلى أن الجبهة الداخلية بعيدة كل البعد عن الاستعداد لمثل هذا السيناريو،

وأردف المحلل العسكري أن "الجيش ينتظر تشكيل حكومة والموافقة على ميزانيتها، فماذا نفعل؟".

وتابع:" صحيح أن إسرائيل لديها نظام دفاع جوي له قدرات صاروخية لا يملكها أي بلد في العالم، ولكن بالفعل في الجولة الأخيرة في غزة والجولات السابقة كان هناك عجز أمام عدد من الصواريخ الأصغر والأقصر مدى والأقل دقة، والصواريخ لا تزال قادرة على ضرب التجمعات السكانية الحيوية والبنية التحتية".

ولفت بن يشاي إلى أن التقديرات تشير بأن ما يقرب من 1200 صاروخ من جميع الأنواع سيسقط يوميا على إسرائيل من جميع الأنواع، في الأسبوع الأول من الحرب.

وقال إن أربعة إلى خمسة صواريخ ثقيلة تكفي لإحداث شلل في إسرائيل، في حال سقوطها على البنية التحتية الأساسية مثل محطات توليد الكهرباء ومراكز الماء أو النقل الرئيسية.