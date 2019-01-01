  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير التربية اللبناني يدعو لتخصيص حصة دراسية عن فلسطين

الجمعة 29 نوفمبر 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التربية اللبناني يدعو لتخصيص حصة دراسية عن فلسطين


القدس المحتلة / سما /

دعا وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب مدارس لبنان لتخصيص حصة دراسية واحدة لشرح القضية الفلسطينية اليوم الجمعة، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك حصة دراسية واحدة لشرح مقاومة التطبيع يوم الجمعة المقبل لمناسبة يوم المعلمين العرب لمقاومة التطبيع.

وأكد شهيب أن القرار يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه المشروعة في بناء دولة مستقلة تحافظ على وجوده وعلى أرضه ليعيش حياة الكرامة والعز، ومن أجل تعريف التلاميذ على هذه القضية العربية، وعلى تضحيات الشعب الفلسطيني، وعلى الأثر السلبي للتطبيع.

الأكثر قراءة اليوم

الشعبية : المستشفى الميداني الأمريكي في غزة شبهة أمنية

قبرص تعين محققا بقضية "حافلة التجسس الاسرائيلية".. فما هي قصة عربة ال 9 ملايين دولار؟

بينيت يؤيدها .. "يديعوت": الجيش يسعى للتوصل إلى تسوية مع الفصائل بغزة

صحيفة أمريكية: وزير خارجية قطر زار السعودية سراً وقدم عرضاً مغرياً من أجل المصالحة!

كيف يرى الإعلام الإسرائيلي وقف مسيرات العودة في غزة للأسبوع الثالث ؟

جدعون ليفي : من قتل عائلة السواركة مجرم حرب

حماس :المستشفى الامريكي شمال قطاع غزة جزء من التفاهمات الاخيرة!

الأخبار الرئيسية

k

استشهاد مقاوم متأثرا بجراحه التي أصيب بها بمعركة غزة الأخيرة

i

استشهاد مقاوم متأثرا بجراحه شمال قطاع غزة

صحيفة : تجدّد الاتصالات بين حماس واسرائيل حول تهدئة طويلة الأمد

هكذا تدرب أفراد الموساد على عملية تصفية مشعل

السلطة الفلسطينية تتعاقد مع مكتب محاماة بواشنطن لتعديل قانون مكافحة الإرهاب "آتكا"