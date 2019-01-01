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مستغلًا هدوء جبهة غزة

الإعلام العبري : الجيش سيكثف من هجماته ضد أهداف إيرانية في سوريا

الجمعة 29 نوفمبر 2019 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : الجيش سيكثف من هجماته ضد أهداف إيرانية في سوريا


القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، إن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، كشف خلال اجتماع بقيادة الجيش، عن تفاصيل خطته الجديدة، للتعامل مع إيران بسوريا.

 

ونشرت معظم الصحف العبرية صباح اليوم الجمعة، تقارير مطولة حول إن الوزير بينت، يعتقد أن الجيش الإيراني ضعيف حاليا في سوريا، ولا يوجد تخوف من شن هجمات إيرانية من سوريا وخاصة بعد هدوء جبهة غزة .

 

وقالت صحيفة معاريف أن وزير الجيش، يعتقد أن إسرائيل قادرة على جعل إيران تتنازل عن سوريا، بوسطة تكثيف الهجمات الإسرائيلية على القواعد العسكرية الإيرانية بسوريا.

 

وبحسب الصحيفة العبرية، تقضي خطة بينت، شن هجمات متواصلة ودائمة ضد الجيش الإيرانين والقوات الموالية لإيران في سوريا، حتى انسحابها النهائي من هناك.

 

ووفقا لصحيفة معاريف، أكد الوزير بينت، على أن تطبيق هذه السياسة ضد إيران، يعتمد على استغلال فرصة أن إيران تواجه أزمة داخلية كبيرة في إيران والعراق ولبنان.

 

وأشارت الصحيفة، الى أن بينت، طالب بضرورة القيام بتكثيف العمليات العسكرية الهجومية في الفترة الحالية، إلى جانب زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران، لإجبارها على الانسحاب من سوريا.

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