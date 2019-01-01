  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فرسان غزّة يقفزون عن الحواجز بمسابقةٍ محليّة

الجمعة 29 نوفمبر 2019 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرسان غزّة يقفزون عن الحواجز بمسابقةٍ محليّة


غزة / سما /

انطلقت مسابقة قفز حواجز محليّة في غزّة، امس الخميس، على يد اتحاد الفروسيّة الفلسطينيّ، بمشاركة 160 فارسًا، وتشهد البطولة التي انطلقت في نادي "الجواد" بمدينة غزة، والتي تستمر ليومين، منافسة قوية بين المشاركين، وحضورًا جماهيريًا كبيرًا .

وفي تصريح للأناضول، قال أمين عام اتحاد الفروسية الفلسطينية، سامي زيارة، "البطولة هي السادسة والنهائية من سلسلة بطولات نظمها الاتحاد لعام 2019"، وأضاف، أن "المتأهلين في البطولة سيشاركون مع فرسان من الضفة الغربية في أولمبياد طوكيو 2020".

ولفت إلى أن البطولة "تستمر على مدار يومين، حيث شارك 65 فارسًا وفارسة في قفز حواجز على ارتفاع 110 سنتيمتر‎ات، و55 فارسًا على ارتفاع 80 سنتيمترًا"، وذكر أن الجمعة سيشارك 30 فارسًا وفارسة في قفز الحواجز على ارتفاع 70 سنتيمتراً، و10 فرسان على ارتفاع 50 سنتيمترًا.

وطالب زيارة، بـ"ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة كي يتمكن الفرسان من المشاركة في البطولات الدولية والعربية".

الأكثر قراءة اليوم

الشعبية : المستشفى الميداني الأمريكي في غزة شبهة أمنية

بينيت يؤيدها .. "يديعوت": الجيش يسعى للتوصل إلى تسوية مع الفصائل بغزة

قبرص تعين محققا بقضية "حافلة التجسس الاسرائيلية".. فما هي قصة عربة ال 9 ملايين دولار؟

الجيش الإسرائيلي يزعم: احباط محاولة تهريب معدات عسكرية لقطاع غزة (صور

صحيفة أمريكية: وزير خارجية قطر زار السعودية سراً وقدم عرضاً مغرياً من أجل المصالحة!

كيف يرى الإعلام الإسرائيلي وقف مسيرات العودة في غزة للأسبوع الثالث ؟

جدعون ليفي : من قتل عائلة السواركة مجرم حرب

الأخبار الرئيسية

صحيفة : تجدّد الاتصالات بين حماس واسرائيل حول تهدئة طويلة الأمد

هكذا تدرب أفراد الموساد على عملية تصفية مشعل

السلطة الفلسطينية تتعاقد مع مكتب محاماة بواشنطن لتعديل قانون مكافحة الإرهاب "آتكا"

وزير خارجية قطر

صحيفة أمريكية: وزير خارجية قطر زار السعودية سراً وقدم عرضاً مغرياً من أجل المصالحة!

حافلة

قبرص تعين محققا بقضية "حافلة التجسس الاسرائيلية".. فما هي قصة عربة ال 9 ملايين دولار؟