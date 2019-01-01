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بشكلٍ مفاجئ: ترامب يزور القوات الأميركيّة في أفغانستان

الجمعة 29 نوفمبر 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بشكلٍ مفاجئ: ترامب يزور القوات الأميركيّة في أفغانستان


وكالات

زار الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، القوات الأميركيّة في أفغانستان، واعتبرت زيارته مفاجئة في عيد الشكر، وهي الزيارة الأولى له منذ توليه الرئاسة.

وهبطت طائرة الرئاسة الأميركية في قاعدة باجرام الجوية، بعد رحلة خلال الليل من واشنطن، ورافق ترامب خلالها مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، ومجموعة صغيرة من المستشارين وضباط الحرس الرئاسي، ومجموعة من المراسلين الممثلين للمؤسسات الإعلامية.

والتقى ترامب بالرئيس الأفغاني، أشرف غني، وألقى كلمة أمام القوات الأميركية، وقال ترامب، إن "حركة طالبان الأفغانية ترغب في إبرام اتفاق وعبر عن اعتقاده بأنها تريد وقف إطلاق النار".

وكان ترامب قد أعلن فجأة، في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، إلغاء المفاوضات مع "طالبان" الهادفة للتوصل إلى اتفاق يقضي ببدء سحب القوات الأميركية من أفغانستان، بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابول أسفر عن قتل جندي أميركي و11 شخصاً آخرين.

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