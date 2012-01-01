  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأسير المقت يرفض مقترحًا روسيًا يقضي بالإفراج عنه

الجمعة 29 نوفمبر 2019 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير المقت يرفض مقترحًا روسيًا يقضي بالإفراج عنه


القدس المحتلة / سما /

أعلن نادي الأسير أن الأسير السوري، صدقي المقت، رفض مقترحًا تقدم به الجانب الروسي، ويقضي بالإفراج عنه اليوم إلى دمشق، بدلاً من الإفراج عنه إلى مسقط رأسه في الجولان السوري المحتل.

وأوضح نادي الأسير أن الملحق العسكري الروسي في إسرائيل اجتمع  مع الأسير المقت، وأبلغه بمطالبات سورية بالإفراج عنه إلى دمشق، لكنه رفض ذلك؛ وشدد على أن من حقه الإفراج عنه إلى الجولان.

ولفت نادي الأسير إلى أن عملية تبادل جرت في شهر نيسان/ أبريل العام الجاري بين سورية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة روسية، والتي جرى بموجبها تسليم جثمان الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل، الذي فُقد في معركة "السلطان يعقوب" عام 1982 إبان حصار بيروت خلال الغزو الإسرائيلي على لبنان، مقابل الإفراج عن أسيرين أحدهما من أصل فلسطيني من مخيم اليرموك وهو الأسير أحمد خميس، وأسير مدني آخر.

ويُشار إلى أن الأسير المقت قضى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي 27 عامًا وأُفرج عنه عام 2012، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً عام 2015، وحكمت عليه بالسّجن لمدة 14 عامًا، بتهمة تصوير فيلم فيديو يعكس التعاون بين الاحتلال وجبهة النصرة، وجرى تقديم استئناف على القرار وتم تخفيض الحكم لمدة 11 عامًا.

الأكثر قراءة اليوم

الشعبية : المستشفى الميداني الأمريكي في غزة شبهة أمنية

قبرص تعين محققا بقضية "حافلة التجسس الاسرائيلية".. فما هي قصة عربة ال 9 ملايين دولار؟

بينيت يؤيدها .. "يديعوت": الجيش يسعى للتوصل إلى تسوية مع الفصائل بغزة

الجيش الإسرائيلي يزعم: احباط محاولة تهريب معدات عسكرية لقطاع غزة (صور

صحيفة أمريكية: وزير خارجية قطر زار السعودية سراً وقدم عرضاً مغرياً من أجل المصالحة!

كيف يرى الإعلام الإسرائيلي وقف مسيرات العودة في غزة للأسبوع الثالث ؟

جدعون ليفي : من قتل عائلة السواركة مجرم حرب

الأخبار الرئيسية

صحيفة : تجدّد الاتصالات بين حماس واسرائيل حول تهدئة طويلة الأمد

هكذا تدرب أفراد الموساد على عملية تصفية مشعل

السلطة الفلسطينية تتعاقد مع مكتب محاماة بواشنطن لتعديل قانون مكافحة الإرهاب "آتكا"

وزير خارجية قطر

صحيفة أمريكية: وزير خارجية قطر زار السعودية سراً وقدم عرضاً مغرياً من أجل المصالحة!

حافلة

قبرص تعين محققا بقضية "حافلة التجسس الاسرائيلية".. فما هي قصة عربة ال 9 ملايين دولار؟