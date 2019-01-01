حالة الطقس: منخفض جوي سريع الاثنين

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، ان تتأثر فلسطين خلال ساعات الليل المتأخرة من يوم الأحد وحتى عصر يوم الاثنين القادم بأمتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً.

وأضاف الراصد الجوي ان هذا المنخفض سيصحبه امطار متفرقة فوق معظم المناطق، بعد الانقطاع الطويل خلال الفترة الماضية، بحيث تبدأ الامطار على بعض المناطق خلال ساعات الليل من يوم الأحد، ولكنها تصبح اكثر شمولية مع فجر وصباح الاثنين، وتستمر فرصة تساقط الأمطار حتى ساعات عصر يوم الاثنين.

ويعتبر شهر تشرين الثاني الحالي هو الأكثر جفافاً منذ 6أعوام ،حيث كانت كميات الأمطار دون معدلاتها بشكل واضح، ولم تتأثر المدن الفلسطينية إلا بحالة ماطرة واحدة.

ومن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة مع منتصف الاسبوع القادم وتسود أجواء أكثر برودة وخاصة خلال ساعات الليل.