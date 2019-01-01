وزير التربية اللبناني يدعو لتخصيص حصة دراسية عن فلسطين

بيروت /سما/

دعا وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب مدارس لبنان لتخصيص حصة دراسية واحدة لشرح القضية الفلسطينية يوم غد الجمعة، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك حصة دراسية واحدة لشرح مقاومة التطبيع يوم الجمعة المقبل لمناسبة يوم المعلمين العرب لمقاومة التطبيع.

وأكد شهيب أن القرار يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه المشروعة في بناء دولة مستقلة تحافظ على وجوده وعلى أرضه ليعيش حياة الكرامة والعز، ومن أجل تعريف التلاميذ على هذه القضية العربية، وعلى تضحيات الشعب الفلسطيني، وعلى الأثر السلبي للتطبيع.