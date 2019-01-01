الكرملين: الاستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى إسرائيل

موسكو /سما/

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إسرائيل، في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث سيعقد المنتدى العالمي المكرس لذكرى الهولوكوست.

وقال بيسكوف، رداً على سؤال بهذا الصدد: "نعم يجري التحضير للزيارة".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أكد خطة الزيارة لدولة إسرائيل، في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني، معلنا عزمه على مواصلة حماية المسيحيين في الشرق الأوسط مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنائس المحلية.

وقال بوتين خلال لقائه مع بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، وبطريرك القدس وعموم فلسطين ثيوفيلوس الثالث، اليوم الأربعاء: "نحن هنا بحاجة إلى جهد موحد من أجل حماية مصالحهم [مسيحيي الشرق الأوسط]"، مضيفا أن "أي خلل سيؤدي إلى أضرار جسيمة بالعالم المسيحي بشكل عام، وخاصة المسيحيين في الشرق الأوسط".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في العام المقبل، في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني، سيكون في إسرائيل بمناسبة يوم ذكرى المحرقة، وبمناسبة افتتاح نصب تذكاري جديد مرتبط بالضحايا التي عانت منها شعوب بلدنا خلال الحرب العالمية الثانية.