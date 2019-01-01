الإفراج عن الصحفي محمد منى

نابلس / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الخميس عن الأسير الصحفي محمد أنور منى (38 عاما) من مدينة نابلس، بعد اعتقال إداري استمر 16 شهرا، وعن شقيقه عبد الكريم منى (32 عاما) بعد تسعة شهور في الاعتقال الإداري.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفي منى مطلع شهر آب 2018، وتم تحويله للاعتقال الإداري، فيما اعتقلت شقيقه في الحادي عشر من آذار من العام الجاري 2019.

يذكر أن الصحفي منى الذي يعمل مديرا لإذاعة "هوا نابلس" المحلية، اعتقل عدة مرات، وأمضى في سجون الاحتلال سبع سنوات ونصف السنة.

وقال منى عقب الإفراج عنه أن الاحتلال لجأ لتحويله للاعتقال الإداري بعد فشله بمحاكمته.