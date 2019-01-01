لجنة زكاة نابلس تكرم 75 حافظاً للقرآن الكريم

نابلس / سما /

كرمت لجنة زكاة نابلس المركزية خمسة وسبعين حافظاً لكتاب الله تعالى، من الفوجين التاسع والعاشر، من طلبة أكاديمية القرآن الكريم التابعة لها، اليوم الخميس، في مسرح الأمير تركي بن عبد العزيز في جامعة النجاح الوطنية، تحت رعاية رئيس الوزراء، وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد اشتية، حمل اسم "تاج الوقار".

وحضر الحفل وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله.

وقال مدير أكاديمية القرآن الكريم ماهر الرطروط إن الاكاديمية تبذل جهودا كبيرة في تحفيظ كتاب الله من خلال قسم التحفيظ الذي حمل عبء نشاط التحفيظ وإتقان التلاوة، وتكريس أخلاق القرآن في الحفظة من الطلاب، هذه الأخلاق التي تشاهد في مسلكياتهم علمياً واجتماعياً.

من جانبه أكد أبو الرب أهمية الدور الذي تقوم به لجنة زكاة نابلس المركزية من خلال مؤسستها الرائدة، أكاديمية القرآن الكريم، في تحفيظ كتاب الله وتلاوته على الشكل الصحيح لطلبتها الذين سيكونون قادة المستقبل في المهن كافة، ينطلقون في أعمالهم من هدي القرآن وتوجيهه.

وقال أبو الرب إن الوزارة تبذل جهدا كبيرا في خدمة كتاب الله وحفظه، سواء من خلال مراكزها التي تديرها بشكل مباشر أو من خلال لجان الزكاة ومؤسساتها، وهذا لما في حمل كتاب الله وحفظه من أهمية في تربية جيل فلسطيني يقتدي بالقرآن في خدمة دينه ووطنه.