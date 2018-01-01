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محكمة الاحتلال تدين الأسير عاصم البرغوثي بقتل 3 إسرائيليين

الخميس 28 نوفمبر 2019 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تدين الأسير عاصم البرغوثي بقتل 3 إسرائيليين


رام الله / سما /

أدانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معسكر عوفر الأسير عاصم البرغوثي بتنفيذ عمليتين عسكريتين تسببت بقتل 3 إسرائيليين.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، أن الأسير البرغوثي أدين بقتل جنديين في عملية نفذها قبل عام على موقف للجنود قرب رام الله، في حين أدين بمقتل مستوطن بعملية إطلاق نار قريبة قبلها بأيام.

كما أدين الأسير البرغوثي بـ 12 محاولة قتل لمستوطنين وجنود، فيما أصيب 12 جندي ومستوطن في العمليات المذكورة.

يُشار إلى أن عاصم البرغوثي أسير محرر قضى سابقًا في معتقلات الاحتلال (11) عامًا بتهمة الانتماء لكتائب القسام وأُفرج عنه بعد انتهاء محكوميته في نيسان/ أبريل 2018، فيما قضى والده عمر أكثر من (26) عامًا في الأسر بين أحكام واعتقال إداري.

فيما استشهد شقيقه صالح العام الماضي بعملية اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية خاصة، حيث اتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من الجنود والمستوطنين ما أسفر عن 11 منهم بجراح متفاوتة.

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