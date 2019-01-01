  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المحافظ البكري يطلع وفدا فرنسيا على أوضاع الخليل

الخميس 28 نوفمبر 2019 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحافظ البكري يطلع وفدا فرنسيا على أوضاع الخليل


الخليل / سما /

أطلع محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، اليوم الخميس، وفداً فرنسياً من إقليم "اللوارتلانتك" على واقع محافظة الخليل.

وضم الوفد: رئيس الإقليم فيليب كروفاليه وعددا من السياسيين ورؤساء بلديات الإقليم، ومسؤولة التعاون اللامركزي في القنصلية الفرنسية جولي دوسو، وذلك بحضور نائب المحافظ خالد دودين، ورئيس بلدية دورا اللواء احمد سلهوب وأعضاء المجلس البلدي.

بدوره رحّب اللواء البكري بالوفد، وقدّم شرحاً تفصيلياً عن واقع محافظة الخليل فيما يخص الوضع السياسي والاقتصادي زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً.

وتحدث عن معاناة المواطنين من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وخصوصاً بعد انهاء الاحتلال لمهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بإجراء أحادي الجانب من حكومة الاحتلال.

من جانبه أوضح رئيس بلدية دورا اللواء سلهوب للوفد أهمية مدينة دورا كمركز في جنوب الخليل، حيث انها محاطة بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري، ولفت الى أن المدينة ذات احتياج وطموح كبيرين لبناء مدينة حضارية عصرية، حيث تتطلع البلدية لبناء شراكة حقيقية مع فرنسا في مجالات الثقافة وبناء الانسان.

بدوره أعرب كروفاليه عن شكره على حسن الاستقبال، مشيراً الى المشاريع القائمة بين إقليم اللوارتلانتك في محافظتي القدس وجنين، ومؤكدا دعم الوفد وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضالهم المشروع بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي نهاية اللقاء توجه الوفد الى البلدة القديمة للقيام بجولة فيها والاطلاع عن كثب على ما يعانيه أهالي البلدة القديمة من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الحرم الابراهيمي الشريف ومحيطه.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : ميركل ودولة عربية ضغطا لإجراء الانتخابات الفلسطينية

الكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأمير قطر والهدف من الزيارة

غزة: قرار بتأجيل مسيرات العودة التي كانت مقررة يوم الجمعة القادم

الجيش الإسرائيلي يزعم: احباط محاولة تهريب معدات عسكرية لقطاع غزة (صور

اعتراف إسرائيلي : جميع مخططاتنا فشلت أمام حماس في غزة

جنرال "إسرائيلي" يحذر: تل أبيب لن تتحمل حجم النار من إيران

جدعون ليفي : من قتل عائلة السواركة مجرم حرب

الأخبار الرئيسية

الشعبية : المستشفى الميداني الأمريكي في غزة شبهة أمنية

حماس :المستشفى الامريكي شمال قطاع غزة جزء من التفاهمات الاخيرة!

اسرائيل راضية عن نجاحها.. "يديعوت" تتساءل: هل الهدوء على حدود غزة هو تكتيك من حماس أم تغير جوهري؟

كيف يرى الإعلام الإسرائيلي وقف مسيرات العودة في غزة للأسبوع الثالث ؟

بينيت يؤيدها .. "يديعوت": الجيش يسعى للتوصل إلى تسوية مع الفصائل بغزة