المحافظ البكري يطلع وفدا فرنسيا على أوضاع الخليل

الخليل / سما /

أطلع محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، اليوم الخميس، وفداً فرنسياً من إقليم "اللوارتلانتك" على واقع محافظة الخليل.

وضم الوفد: رئيس الإقليم فيليب كروفاليه وعددا من السياسيين ورؤساء بلديات الإقليم، ومسؤولة التعاون اللامركزي في القنصلية الفرنسية جولي دوسو، وذلك بحضور نائب المحافظ خالد دودين، ورئيس بلدية دورا اللواء احمد سلهوب وأعضاء المجلس البلدي.

بدوره رحّب اللواء البكري بالوفد، وقدّم شرحاً تفصيلياً عن واقع محافظة الخليل فيما يخص الوضع السياسي والاقتصادي زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً.

وتحدث عن معاناة المواطنين من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وخصوصاً بعد انهاء الاحتلال لمهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بإجراء أحادي الجانب من حكومة الاحتلال.

من جانبه أوضح رئيس بلدية دورا اللواء سلهوب للوفد أهمية مدينة دورا كمركز في جنوب الخليل، حيث انها محاطة بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري، ولفت الى أن المدينة ذات احتياج وطموح كبيرين لبناء مدينة حضارية عصرية، حيث تتطلع البلدية لبناء شراكة حقيقية مع فرنسا في مجالات الثقافة وبناء الانسان.

بدوره أعرب كروفاليه عن شكره على حسن الاستقبال، مشيراً الى المشاريع القائمة بين إقليم اللوارتلانتك في محافظتي القدس وجنين، ومؤكدا دعم الوفد وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضالهم المشروع بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي نهاية اللقاء توجه الوفد الى البلدة القديمة للقيام بجولة فيها والاطلاع عن كثب على ما يعانيه أهالي البلدة القديمة من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الحرم الابراهيمي الشريف ومحيطه.