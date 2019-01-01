سلطة المياه: الحكومة الإيطالية تحول قرض برنامج محطة التحلية المركزية إلى منحة

رام الله / سما /

أكدت سلطة المياه أن الحكومة الإيطالية حولت قرض إنشاء برنامج محطة التحلية المركزية في قطاع غزة بقيمة 8 ملايين يورو إلى منحة، سيتم تخصيصها للأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية، وبالتالي تنضم الى مجموعة الدول الداعمة للمشروع.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع القنصل الإيطالي العام في القدس فابيو سيكولولفتيش، بمدينة رام الله، اليوم الخميس.

وثمن غنيم جهود الحكومة الإيطالية الرامية لدعم قطاع المياه الفلسطيني، من خلال المشاريع تنفذها ليس فقط في قطاع المياه، وإنما في القطاعات المختلفة، ودعم هذا المشروع الاستراتيجي لتلافي مواجهة الكارثة ونحن على اعتاب العام 2020، لافتا إلى أنه يعتبر الدعم الإيطالي الأكبر لمشاريع فلسطينية.

وأوضح أن سلطة المياه نجحت ومن خلال الجهود المتتابعة في تأمين 95% من قيمة البرنامج، ولا زالت تواصل تباحثها مع الشركاء والداعمين لتوفير الدعم.

ووضع غنيم ضيفه بصورة الخطوات العملية التي تقوم بها سلطة المياه، لتنفيذ محطة التحلية المركزية ومنها طرح عطاء الخط الناقل الجنوبي، والبدء بتنفيذ أعمال توسعة شبكات المياه الاضافية في الجنوب والوسط.

كما بحث معه إمكانية دعم إنشاء شبكة الخبراء العرب المنبثقة عن المؤتمر الدولي للمياه العربية تحت الاحتلال والمكلفة دولة فلسطين بتشكيلها، وتهدف الى مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه دول المتوسط في قضية المياه، والبحث عن مبادرات خلاقة لمواجهة الإشكاليات ورصد الحلول الملائمة.

من جانبه، ثمن سيكولولفتيش جهود سلطة المياه في تطوير هذا القطاع الانساني، مؤكدا انه سيتم البحث في الجوانب والاليات التي من الممكن العمل بها لفتح آفاق تعاون مستقبلية بين البلدين.