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"الشعبية" تقرر إحياء ذكرى انطلاقتها بمسيرة جماهيريّة في غزة

الخميس 28 نوفمبر 2019 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية" تقرر إحياء ذكرى انطلاقتها بمسيرة جماهيريّة في غزة


غزة / سما /

قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحياء ذكرى انطلاقتها الثانية والخمسين، من خلال مسيرة مركزية في قطاع غزة.

وأوضح عضو اللجنة المركزية للجبهة، هاني الثوابتة أنّ الشعبية ستحي ذكرى انطلاقتها من خلال مسيرة مركزية يوم السبت 7-12-2019 الساعة 12 ظهرًا تنطلق من ميدان فلسطين "الساحة" حتى برج شوا وحصري.

وقال إن الانطلاقة هذا العام تأتي في ظروفّ غايةُ في الدقة والخطورة، وفي وقتٍ يحتاج فيه الوضع الفلسطيني بشكل عاجل إلى استعادة اللُّحمة والوحدة الوطنية، كمدخلٍ لمعالجة مختلف الأوضاع والتحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، ووضع حدٍ للانقسام الذي شكّل عائقًا طوال أكثر من 13 عامًا في طريق إنهاء الاحتلال والتصدّي لمشروعه.

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