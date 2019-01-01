الداخلية التونسية تمنح أرملة الشهيد الزواري الجنسية

تونس /سما/

منحت وزارة الداخلية التونسية، أرملة الشهيد محمد الزواري الإقامة لمدة سنتين قبل منحها الجنسية.

وأكد النائب بمجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة، راشد الخياري، أن وزير الداخلية قبل مطلبه الذي توجه به إليه أمس، والذي يتلخص في التدخل لفائدة أرملة الشهيد محمد الزواري الإقامة الفورية.

وقال الخياري في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على الفايسبوك، إن وزارة الداخلية منحت اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، أرملة الشهيد محمد الزواري الإقامة لمدة سنتين قبل منحها الجنسية التونسية إثر ذلك طبقا للقوانين.

ونشر الخياري صورة عن بطاقة الإقامة:







واغتيل المهندس التونسي محمد الزواري يوم 15 ديسمبر 2017، عندما قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه أثناء قيامه بتشغيل سيارته أمام منزله بصفاقس، بينما بدأ شخصان آخران بإطلاق وابل من الرصاص في اتجاهه.

واستشهد الزواري تاركاً وراءه زوجته التي تحمل الجنسية السورية ولم تتحصل بعد على الجنسية التونسية لتواصل العيش بطريقة قانونية في تونس نظراً لظروف الحرب التي تعيشها بلادها.