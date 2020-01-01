الصالح يدعو لزيادة دعم الأونروا في ظل زيادة حاجة المخيمات الفلسطينية

رام الله / سما /

دعا وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الخميس، إلى زيادة الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) خلال المرحلة المقبلة في ظل زيادة حاجة المخيمات.

وأكدالصالح، في بيان عقب اجتماعه في مع مديرة شؤون الأونروا في الضفة الغربية غوين لويس، أهمية الدور الكبير الذي تقدمه الوكالة الدولية بتوفير الاحتياجات الأساسية للمخيمات.

وحسب البيان، بحث الاجتماع عددا من المشاريع التي تنفذها أونروا في العديد من المواقع التي تسهم في خدمة اللاجئين.

وشدد الصالح، على أن الحكومة تولي المخيمات أهمية بالغة، وتدعم أي مبادرة أو مشروع انتاجي أو فكرة ريادية تخرج منها.

وأشار إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين الوزارة وأونروا من أجل معرفة طبيعة المشاريع المنفذة وضمان شمولية المشاريع لكافة المجالات.

يذكر أن الأونروا تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.5 مليون لاجئ مسجلين لديها.

وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.

وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.