"حريات" يجهز ملف استشهاد أبو دياك لتقديمه للجنائية الدولية

رام الله / سما /

قال مدير مركز الدفاع عن الحريات، حلمي الأعرج، إن العمل جارٍ لتجهيز ملف جريمة الاحتلال المتكاملة بحق الشهيد سامي أبو دياك لتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، يتبعه دراسة لآليات التحرك على المستويين القانوني والدولي لإسترداد جثامين الشهداء المحتجزة.

وأضاف الأعرج في حديث لإذاعة " صوت فلسطين" اليوم الخميس، أن اسرائيل ارتكبت جريمة كاملة الأركان على كافة المستويات السياسية والطبية والقضائية بحق الأسير أبو دياك.

واشار الأعرج إلى أنه سيتم تنظيم وقفة أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمطالبتها بفتح تحقيق بثلاث ملفات هامة قدمتها فلسطين لقضاة المحكمة وهي ملف الأسرى والاستيطان والعدوان على قطاع غزة ولا زالت قيد الأدراج بسبب الضغط الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية من خلال قطع الدعم المالي عنها.