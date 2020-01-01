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ليبرمان: لو قدم نتنياهو تنازلات لانضممت إلى حكومة اليمينية

الخميس 28 نوفمبر 2019 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: لو قدم نتنياهو تنازلات لانضممت إلى حكومة اليمينية


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان اليوم إنه إذا قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنازلات بشأن الدين والدولة، لكان قد انضم إلى ائتلاف يضم 63 من أعضاء الكنيست مع الأرثوذكسيين المتطرفين.
 
وأضاف ليبرمان وفق القناة 7 العبرية: "في الوقت الحالي، تتمثل العقبة في رغبة نتنياهو في ألا يودع كتلة الأرثوذكسية المتطرفة بأكملها، إنه مثل حفل زفاف كاثوليكي، لا يمكن أن يقول لهم وداعًا، هذا ما يمنع حزب إسرائيل بيتنا من الدخول في ائتلاف نتنياهو". 
 
وأشار إلى أن نتنياهو قدم كل شيء للمتدينين الأرثوذكس المتطرفين بما فيهم ليتزمان وجافني ، ولا يمكننا أن ندخل في مثل هذا التحالف.

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