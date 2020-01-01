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العسيلي يطالب "الكومسيك" بتطبيق قرار إعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم والضرائب

الخميس 28 نوفمبر 2019 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي يطالب "الكومسيك" بتطبيق قرار إعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم والضرائب


رام الله / سما /

 طالب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، بتطبيق قرار القمة الإسلامية الـ14، والقاضي بإعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من الرسوم والضرائب الجمركية عند دخولها أسواق الدول الاسلامية، دون قيود نوعية أو كمية.

جاء ذلك خلال اختتام أعمال الاجتماع الوزاري للجنة التجارية والاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي "الكومسيك" المنعقد في اسطنبول، بمشاركة دولة فلسطين.

وثمن العسيلي قرار تسمية منتدى السياحة المقرر إقامته عام 2020 بـ"القدس وجهة خاصة"، والذي يهدف إلى دعم القدس وتعزيز السياحة إليها من الدول الاسلامية، ما يساهم في دعم اقتصادها.

واستعرض التطورات والظروف السياسية التي تعيشها فلسطين، في ظل الإجراءات والقرارات الأميركية المعادية لشعبنا، وآخرها اعتبار المستوطنات شرعية، وما يترتب عليه من عواقب وخيمة تؤثر على عملية تحقيق السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا الى الاجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق مدينة القدس والهادفة لتهويد المدينة. 

وناقشت اللجنة جملة من القضايا لتعزيز علاقات التعاون والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بما يشمل التعاون في مجالات الزراعة، والصناعة، والتجارة، والسياحة، والتعاون المالي، والنقل والاتصالات والتخفيف من حدة الفقر.

وبحث المجتمعون خلال الدورة سبل تعزيز الأمن الغذائي المستدام في البلدان الإسلامية، وجرى تقديم تقارير خاصة بذلك على المستوى المحلي والإقليمي، بهدف الخروج بأفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي، فيما قدمت دولة فلسطين تجربتها وخططها الهادفة في سبيل هذا الهدف.

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