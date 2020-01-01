  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يطالب الحكومة النرويجية بالاعتراف بدولة فلسطين

الخميس 28 نوفمبر 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطالب الحكومة النرويجية بالاعتراف بدولة فلسطين


رام الله / سما /

طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، الحكومة النرويجية بالاعتراف بدولة فلسطين رداً على القرارات الأمريكية الجائرة بحق قضيتنا الفلسطينية والمنحازة لإسرائيل، معتبرا أن الوقت الراهن هو الأفضل لمواجهة ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء وداعي لرئيس مكتب مملكة النرويج المعتمد لدى دولة فلسطين هيلدا هيلرستاد بمناسبة انتهاء مهامها الرسمية.

وعبّر الوزير المالكي، حسب بيان للوزارة، عن تقديره للجهود التي قامت بها السيدة هيلرستاد في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، مشيداً بعمق العلاقة بين دولة فلسطين ومملكة النرويج، ومؤكدا تقدير القيادة الفلسطينية للدعم الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وفي كافة المجالات.

كما شدد على أن القيادة الفلسطينية مستمرة في مساعيها الدبلوماسية والقانونية في التوجه للمؤسسات الدولية والحقوقية ذات الصلة لمحاسبة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وتحميلها مسؤولية إنتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما تطرق الوزير المالكي إلى آخر المستجدات المتعلقة بإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية.

من جانبها، عبرت هيلرستاد عن شكرها على حسن الضيافة، وتقديرها للتعاون والمساعدة التي قدمتها لها وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها لإنجاح مهامها، الأمر الذي ساهم بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.وتمنى المالكي للسيدة هيلدا هيلرستاد التوفيق والنجاح في مهامها القادمة.

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. بدء تجهيز المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة

مصدر : ميركل ودولة عربية ضغطا لإجراء الانتخابات الفلسطينية

الكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأمير قطر والهدف من الزيارة

الرئيس يهاتف مشعل..

غزة: قرار بتأجيل مسيرات العودة التي كانت مقررة يوم الجمعة القادم

الجيش الإسرائيلي يزعم: احباط محاولة تهريب معدات عسكرية لقطاع غزة (صور

اعتراف إسرائيلي : جميع مخططاتنا فشلت أمام حماس في غزة

الأخبار الرئيسية

الشعبية : المستشفى الميداني الأمريكي في غزة شبهة أمنية

حماس :المستشفى الامريكي شمال قطاع غزة جزء من التفاهمات الاخيرة!

اسرائيل راضية عن نجاحها.. "يديعوت" تتساءل: هل الهدوء على حدود غزة هو تكتيك من حماس أم تغير جوهري؟

كيف يرى الإعلام الإسرائيلي وقف مسيرات العودة في غزة للأسبوع الثالث ؟

بينيت يؤيدها .. "يديعوت": الجيش يسعى للتوصل إلى تسوية مع الفصائل بغزة