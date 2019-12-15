هل ستقطع إسرائيل الكهرباء عن الفلسطينيين الشهر المقبل؟

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، أن "القطرية الإسرائيلية" أبلغتها بوقف برامج قطع التيار الكهربائي الذي كان مقررا العمل به بداية الشهر المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن "القطرية الإسرائيلية" ستعاود العمل بقطع وتقنين التيار الكهربائي بتاريخ 15/12/2019؛ بسبب تراكم الديون، مؤكدة أنها ستقوم بتزويد المواطنين ببرامج القطع في حينه".

وكانت شركة كهرباء القدس أعلنت أنها ستتوجه اليوم بالتماس إلى "العليا" الإسرائيلية ضد كهرباء إسرائيل لوقف أوامر فصل وتقنين التيار الكهربائي التي تواصل الأخيرة تنفيذه بحق المشتركين في كافة مناطق امتياز الشركة.