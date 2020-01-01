حماس :المستشفى الامريكي شمال قطاع غزة جزء من التفاهمات الاخيرة!

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، اليوم الخميس، أنّ إنشاء المستشفى الميداني بدعم من الولايات المتحدة شمال قطاع غزة، هو جزء من التفاهمات الأخيرة مع الاحتلال "الإسرائيلي" برعاية مصرية والأمم المتحدة.

وقال المتحدث حازم قاسم، "إنه تم بناء المستشفى الميداني جراء تأثر القطاع الصحي بشكل كبير بفعل الحصار المشدد ضد القطاع"، كذلك تعمد حكومة الضفة الغربية لتجاهل الحالات المرضية في غزة.

كما، واكد انّ ضمن الاتفاق الموقع في القاهرة، إدخال الدواء من جهات مانحة، وإنشاء مشفى شمال القطاع لتخفيف منة الازمة الصحية، وذلك بالاتفاق مع كافة الفصائل الفلسطينية.

وأشار قاسم، إلى أن وزارة الصحة في غزة ستنسق كاملة مع عمل المشفى، لافتةً إلى ان الأجهزة الأمنية في القطاع مسؤولية عن تأمين المشفى.

وطالب قاسم من السلطة وقيادة فتح رفع الإجراءات العقابية ضد غزة، والكف عن معارضة المشاريع التي تخفف من الحصار على أهالي القطاع.

وكانت حركة "حماس" وجميع الفصائل الفلسطينية، قد وقعت على اتفاقية التهدئة مع الاحتلال بواسطة مصرية أممية العام الماضي، تضمن تسهيلات إنسانية لأهالي قطاع غزة.