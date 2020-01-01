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القدوة: المجتمع الدولي مطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الجرائم الإسرائيلية

الخميس 28 نوفمبر 2019 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدوة: المجتمع الدولي مطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الجرائم الإسرائيلية


رام الله / سما /

 طالب عضو اللجنة المركزية لحركة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها، التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وكافة المواثيق الدولية، وإخضاعها لوقف ممارساتها.

وتطرق القدوة خلال لقائه عددا من الصحفيين المحليين والأجانب، بمقر المؤسسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى السياسة التي تنتهجها الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط، والمنقلبة فيها على القانون الدولي الإنساني، والمتعارضة مع مواثيق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن "إدارة ترامب عملت على إلغاء حل الدولتين من خلال قراراتها المعادية لشعبنا بما فيها اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف تمويل الأونروا، وشرعنة المستوطنات"، مضيفا أن كل تلك الممارسات تأتي تنفيذا لسياسة واضحة محددة وهي خدمة التيارات الإسرائيلية المتشددة.

وفي ملف الانتخابات الفلسطينية، أكد القدوة ضرورة إجرائها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وسبق اللقاء مع القدوة، جولة للصحفيين في متحف ياسر عرفات، استمعوا خلالها لشرح من مدير المتحف محمد حلايقة حول أبرز المقتنيات والمواد الأرشيفية التي يحتويها.

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