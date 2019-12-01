  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاحد المقبل

الخميس 28 نوفمبر 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاحد المقبل


غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الخميس، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 1/12/2019.

وأوضحت الوزارة، أن السفر سيكون للحافلتان الثانية عشرة والثالثة عشر من كشف (11/25)، إضافة إلى الحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (12/1).

وأكدت الوزارة على تواجد المسافرين صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ونوهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط الكشف الجديد (12/1)

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. بدء تجهيز المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة

مصدر : ميركل ودولة عربية ضغطا لإجراء الانتخابات الفلسطينية

الكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأمير قطر والهدف من الزيارة

الرئيس يهاتف مشعل..

حنا ناصر يسلم رسمياً الرئيس عباس رد حماس الخطي حول الانتخابات

غزة: قرار بتأجيل مسيرات العودة التي كانت مقررة يوم الجمعة القادم

جنرال "إسرائيلي" يحذر: تل أبيب لن تتحمل حجم النار من إيران

الأخبار الرئيسية

اسرائيل راضية عن نجاحها.. "يديعوت" تتساءل: هل الهدوء على حدود غزة هو تكتيك من حماس أم تغير جوهري؟

كيف يرى الإعلام الإسرائيلي وقف مسيرات العودة في غزة للأسبوع الثالث ؟

بينيت يؤيدها .. "يديعوت": الجيش يسعى للتوصل إلى تسوية مع الفصائل بغزة

427fc6f7-d17b-4dd9-a3bb-0f50df2a1159

نصب تذكاري لشهداء معركة الجهاد الاسلامي الاخيرة في "أوهايو" الأمريكية و أبوالعطا يتصدر القائمة

1

الجيش الإسرائيلي يزعم: احباط محاولة تهريب معدات عسكرية لقطاع غزة (صور