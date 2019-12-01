الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاحد المقبل

غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الخميس، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 1/12/2019.

وأوضحت الوزارة، أن السفر سيكون للحافلتان الثانية عشرة والثالثة عشر من كشف (11/25)، إضافة إلى الحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (12/1).

وأكدت الوزارة على تواجد المسافرين صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ونوهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط الكشف الجديد (12/1)