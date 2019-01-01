الداخلية بغزة: المستشفى الأمريكي شمال القطاع يهدف لتقديم خدمات طبية

غزة / سما/

أكدت وزارة الداخلية بغزة، أن إنشاء المستشفى الميداني الأمريكي الجديد شمال القطاع يهدف لتقديم خدمات طبية للمواطنين وتقوم عليه مؤسسة أمريكية غير حكومية.

وقال المتحدث باسم الداخلية بغزة إياد البزم، في تصريحات له عبر وكالة الأناضول التركية، إن الأجهزة الأمنية في غزة مسؤولة عن تأمين كافة المؤسسات والمنشآت الموجودة على أرض القطاع، مضيفاً: نحن مع كل جهد يخدم شعبنا واحتياجاته الإنسانية.

ووصل وفد مكون من 10 مهندسين، لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون لإتمام إنشاء المستشفى، بحسب تصريح للمكتب الإعلامي للمعابر، كما وصلت خلال الأسابيع الماضية، دفعات من معدات المستشفى وتجهيزاته عبر معبر كرم أبو سالم.

ويجري إنشاء المستشفى الأمريكي (الذي تديره مؤسسة Friend Ships الأمريكية غير الحكومية) ضمن التفاهمات الأمنية القائمة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد وساطة مصرية وأممية، وبتمويل قطري.