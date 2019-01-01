محكمة الاحتلال تعقد جلسة للنظر بقضية تسليم جثمان الشهيد أبو دياك

رام الله / سما /

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر عن عقد محكمة الاحتلال جلسة خلال الأيام القادمة للنظر في قضية تسليم جثمان الأسير الشهيد سامي أبو دياك، إلى جانب انتظار الهيئة رداً على طلب تقدمت به لما يسمى بالحاكم العسكري في جنين بالخصوص.

وأشار أبو بكر في حديث لإذاعة " صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، إلى أن الجهود تبذل على كافة المستويات بين الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة السجون من أجل التوصل لاتفاق يقضي بتثبيت الاعتقال الاداري أو انهائه للأسيرين مصعب الهندي وأحمد زهران المضربين لأكثر من شهرين في ظل ظروف صحية صعبة.