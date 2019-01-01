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عشراوي تطالب بإجراءات دولية عملية لـ"رفع الظلم" عن الفلسطينيين

الخميس 28 نوفمبر 2019 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تطالب بإجراءات دولية عملية لـ"رفع الظلم" عن الفلسطينيين


رام الله / سما /

طالبت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، اليوم الخميس، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف غداً الجمعة بإجراءات عملية لـ "رفع الظلم" عن الفلسطينيين.

وقالت عشراوي، في بيان، إن التضامن مع الشعب الفلسطيني "يجب أن يخرج من قوالبه القائمة على الشعارات والاحتفالات إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمة هذا التضامن لخطوات عملية وملموسة".

وأضافت عشراوي "حان الوقت لرفع الظلم عن أبناء شعبنا الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة طال انتظارها عبر إلزام الاحتلال فعلياً وبشكل جاد بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعمل وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

واعتبرت عشراوي أن المنظومة الأممية "لم تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من العدالة، وزاد على ذلك ظهور نظم شعبوية استبدادية متطرفة قامت بتنفيذ عمليات تقسيم جديدة في دولة فلسطين والمنطقة عمومًا، ووفرت للاحتلال غطاءً لمواصلة جرائمها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري والتوسع الاستيطاني".

وأكدت أن "هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب من المجتمع الدولي تقدير كم التضحيات التاريخية التي قدمها الفلسطينيون عبر المباشرة في عملية التصحيح التي يجب أن تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وتنفيذ ومتابعة جميع القرارات الأممية الخاصة بها وإنهاء الاحتلال".

كما دعت عشراوي إلى "ملاحقة إسرائيل ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، ووقف التعامل معها وفق معايير مزدوجة، وتنتهي عملية التصحيح هذه بتعويض الشعب الفلسطيني عن هذا الظلم التاريخي الذي ما زال يتعرض له".

يشار إلى أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 في الذكرى السنوية لصدور قرار تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب رقم 181 عام 1947.

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