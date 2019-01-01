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إدارة السجون تعيد أسرى"عسقلان" بعد قمعهم ونقلهم لأكثر من شهر

الخميس 28 نوفمبر 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة السجون تعيد أسرى"عسقلان" بعد قمعهم ونقلهم لأكثر من شهر


رام الله / سما /

 أعادت إدارة مصلحة سجون الاحتلال 50 أسيراً إلى معتقل "عسقلان"، وذلك بعد أن نفذت عملية قمع بحقهم الشهر الماضي، ونقلتهم إلى سجن"نفحة"، دون السماح لهم بأخذ ملابسهم أو مقتنياتهم، واحتجزت مجموعة منهم في "معبار" معتقل "عسقلان" في ظروف قاسية وكان بينهم أسرى مرضى.

وأوضح الأسرى، أن قوات القمع عاثت خراباً في القسم، وتم رمي مقتنياتهم وتخريبها في ساحة الفورة، كما وجدوا آثار أقدام على أحد المصاحف، ما أثار غضب الأسرى وعلى إثر ذلك رفضوا استلام أي من مقتنياتهم التي أصابها الخراب.

وردت الإدارة على احتجاج الأسرى بالاعتذار، وإبلاغ الأسرى عن نيتها عقد جلسة معهم يوم الأحد المقبل للنظر في مطالبهم.

وكانت قوات القمع قد اقتحمت سجن "عسقلان" في 23 تشرين أول الماضي، واعتدت على الأسرى ودمرت وخربت مقتنياتهم، وأتلفت جميع الأجهزة الكهربائية المتوفرة لدى الأسرى في القسم.

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