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الاذاعات العربية تنظم يوماً إعلامياً لدعم القضية الفلسطينية

الخميس 28 نوفمبر 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاذاعات العربية تنظم يوماً إعلامياً لدعم القضية الفلسطينية


رام الله / سما /

في اطار الاعداد لتنظيم اليوم الإعلامي المفتوح لدعم القضية الفلسطينية وصمود القدس الذي يصادف غداً الجمعة، ينظم الاتحاد العام للإذاعات العربية عبر اذاعات فلسطين والجزائر ومصر، بالإضافة إلى عدد من اذاعات الدول العربية سلسلة من البرامج المتنوعة التي تخص القضية الفلسطينية.

وقال مدير القناة الأولى للإذاعة الجزائرية محمد زبدة في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، اليوم الخميس، إن اتحاد الاذاعات العربية اختار هذا العام الاذاعتين الجزائرية والمصرية كإذاعتين مركزيتين لإحياء هذا اليوم التضامني المناصر للشعب الفلسطيني.

وأضاف زبدة أن كافة القنوات الوطنية في الجزائر ستحتفل على مدار يومين عبر سلسلة من البرامج المختلفة والتي تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى يوم غد، لنقل رسالة إعلامية تعكس التضامن الجزائري مع الشعب الفلسطيني خاصة في الظروف الصعبة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية.

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