اسرائيل راضية عن نجاحها.. "يديعوت" تتساءل: هل الهدوء على حدود غزة هو تكتيك من حماس أم تغير جوهري؟

القدس المحتلة / سما /

ذكر المحلل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أليكس فيشمان، أن هناك أسف وخيبة أمل في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسبب موافقة حماس على إجراء الانتخابات التشريعية بدون تحفظ على شروطه.



وأضاف فيشمان، أن "حماس تهدف إلى السيطرة على السلطة الفلسطينية سواء بالانتخابات أو بغيرها، كمقدمة لمواجهة إسرائيل، لذلك هي بحاجة لتهدئة".



وأشار إلى أن الدوائر الأمنية الإسرائيلية راضية عن نجاحها في جعل حماس تحافظ على الهدوء على طول الحدود مع قطاع غزة.



وتساءل فيشمان: "هل الهدوء على حدود غزة هو تكتيك من حماس أم تغير جوهري؟" مضيفاً أنه "إذا تم الحفاظ على الهدوء في ذكرى تقسيم فلسطين، فهذا يعني أن هناك فرصةً لتهدئة طويلة المدى مع غزة".



وفي سياق آخر، توقع المحلل الإسرائيلي، أن قرار حماس وقف المسيرات على حدود غزة، هو لمنع إصابات فلسطينية مما يسمح لحركة الجهاد الإسلامي بتصعيد الأوضاع.



ولفت فيشمان، إلى أنه ليس من شأن المستوى العسكري الإسرائيلي أن يدفع المستوى السياسي للقيام بمشاريع لصالح غزة لتعزيز سلطة حماس.



وختم حديثه بعدة تساؤلات: من قرر أن حماس غيرت سياساتها؟ من قرر أن على إسرائيل رعاية سيطرة حماس على غزة؟ هل ستقوم إسرائيل بشراء الهدوء المؤقت الذي سيؤدي لخلق عدوٍ كبير وخطير بشكل دائم؟.