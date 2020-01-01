كيف يرى الإعلام الإسرائيلي وقف مسيرات العودة في غزة للأسبوع الثالث ؟

ترجمة محمد ابو علان

أليئور ليفي محرر الشؤون الفلسطينية في يديعوت أحرنوت كتب في أعقاب قرار الفصائل وقف مسيرات العودة على حدود غزة للأسبوع الثالث على التوالي: على أبواب التهدئة، مرّة أخرى توقف حركة حماس مسيرات العودة على الجدار.

أعلنت حركة حماس مساء الأربعاء عن وقف مسيرات العودة على جدار قطاع غزة ليوم الجمعة القادم، وهذه الخطوة تتكرر للمرّة الثالثة على التوالي، الخطوة قد تكون جزء من الإشارات المتبادلة بين حركة حماس و”إسرائيل” التي تظهر تقدم في مفاوضات التهدئة التي كشف عنها موقع Ynet الأسبوع الماضي.

وتابع المحرر الإسرائيلي للشؤون الفلسطينية، على بيان إلغاء مسيرات الجمعة القادمة وقعت اللجنة التوجيهية لمسيرات العودة، والمشكلة من كل الفصائل في قطاع غزة، ولكن في من خلف الكواليس، الأوامر من حركة حماس، والتي في حقيقة الأمر هي من تقرر إقامة مسيرات العودة أو إلغائها، وعدد المشاركين فيها، ومستوى “العنف” أو ضبط النفس فيه حسب وصف الصحيفة العبرية.

التظاهرات ليوم الجمعة القادم كان يفترض أن تكون بمناسبة 29 نوفمبر، وهو تاريخ هام للفلسطينيين، وعلى الرغم من أهميته قررت حركة حماس وقف التظاهرات لهذه الجمعة.

وعن الجانب الإسرائيلي كتب أليئور ليفي، في المقابل، الإسرائيليون أبلغوا الجانب الفلسطيني عن سماحهم للصيادين اصطحابهم لمراكب صغيرة لمجال صيد على مسافة ال 15 ميل مقابل شواطىء قطاع غزة.

مطلع الأسبوع وصل لمطار اللد خالد الحردان مساعد السفير القطري محمد العمادي رئيس لجنة اعمار غزة، خلال وجوده في غزة أعلنت قطر عن بدء توزيع المساعدات القطرية للعائلات المحتاجه بقيمة 7 مليون دولار، حيث تحصل كل عائلة محتاجه على 100 دولار.

مصدر مطلع قال لموقع Ynet، الحردان أدار حوار بين قطاع غزة والجانب الإسرائيلي، واجتمع مع جهات أمنية إسرائيلية، والمصدر نفسه قال، التقديرات أن الحوارات التي يجريها الحردان من أجل التوصل لاتفاق تهدئة.

وزير الحرب الإسرائيلي التقى اليوم الأربعاء مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، بعد اللقاء أعلن أن اللقاء ناقش الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية، وفي قطاع غزة.

وختم المحلل الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، ساعات بعد إعلان حركة حماس عن إلغاء مسيرات العودة على حدود غزة، غرد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الجنرال كميل أبو ركن على صفحته على تويتر تغريده استثنائية وباللغة العربية جاء فيها:

” إسرائيل ملتزمة بالتفاهمات التي تم التوصل لها مع المصريين، ومع كل الوسطاء فيما كل ما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، ولحل قضية الأسرى والمفقودين واستعادة جثتي جنديين من الجيش الإسرائيلي والمدنيين المحتجزين في غزة “.

الفصائل في قطاع غزة كانت أعلنت مساء الأربعاء عن إلغاء مسيرات العودة ليوم الجمعة القادم من أجل تفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، توقع المحلل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أليكس فيشمان، أن قرار حماس وقف المسيرات على حدود غزة، هو لمنع إصابات فلسطينية مما يسمح لحركة الجهاد الإسلامي بتصعيد الأوضاع.



وختم حديثه بعدة تساؤلات: من قرر أن حماس غيرت سياساتها؟ من قرر أن على إسرائيل رعاية سيطرة حماس على غزة؟ هل ستقوم إسرائيل بشراء الهدوء المؤقت الذي سيؤدي لخلق عدوٍ كبير وخطير بشكل دائم؟.