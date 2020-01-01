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الاحتلال يوقف العمل بشق طرق زراعية وتصادر مركبة غرب الخليل

الخميس 28 نوفمبر 2019 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، العمل بشق طرق زراعية وصادرت مركبة في بلدة بيت أولا غرب الخليل.

وذكرت مصادر اعلاميه في الخليل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي يرفقها ما يسمى التنظيم والإدارة المدنية، داهموا منطقة "عطوس" المحاذية لجدار الضم العنصري غرب البلدة، وأوقفت العمل بشق طرق زراعية ضمن مشروع استصلاح للأراضي المحاذية لجدار الضم العنصري، بالتعاون بين بلدية بيت أولا ومركز أبحاث الأراضي، وصادرت مركبة خاصة للمقاول الذي يعمل في المشروع، وقاموا بمطاردة الآليات العاملة في المكان.

#الاحتلال

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