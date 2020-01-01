فيديو... خالد زكي يكشف عن قصة حبه المخفية لميرفت أمين

وكالات / سما /

كشف الفنان خالد زكي في حلقة من برنامج ” الستات ميعرفوش يكدبوا ” عن فترة من حياته كان يشعر فيها بالحب تجاه الفنانة ميرفت أمين .

وقال إنه بعد عرض فيلم “أبي فوق الشجرة” الذي كانت بطلته ميرفت تعلق بها وأصبح يحبها كثيرا مثل الكثير من شباب جيله في ذلك الوقت. وإنه شاهد الفيلم حوالي 12 مرة وكان يترك المدرسة ليشاهده في شاشات السينما .

وأضاف انه مع مرور عدة سنوات ومع كبر العمر عرف أنه حب من طرف واحد وبدأ ينظر له بشكل مختلف. وعندما يجد امرأة يحبها حبا أكبر من الحب الذي قبله يكتشف انه كان حبا غير صادق وهو ما حدث معه إذ كانت زوجته هي الحب الكبير في حياته.