فندق جديد للنوم تحت البحر في الحاجز المرجاني العظيم

وكالات / سما /

من المقرر أن يفتتح خلال الأيام المقبلة أول فندق استرالي تحت الماء بمنطقة الحاجز المرجاني العظيم، بما يسمح للزوار بالتمتع عن قرب بواحدة من أكثر البيئات الطبيعية روعة في العالم.

يقع الفندق المسمى (ريف سويتس) على بعد 40 ميلا بحريا قبالة ساحل ايرلي بيتش بمنطقة جرف هاردي التي أعيد بناؤها بعد تعرضها لدمار كبير إثر إعصار ديبي عام 2017، وتكلف بناؤه 10 ملايين دولار استرالي (6.8 مليون دولار أمريكي)، وفيه غرفتان محاطتان بزجاج شفاف من كافة الأركان والسقف والأرضية.

وعلى أمل إحداث نقلة في مستوى السياحة بهذه المنطقة الشهيرة، قال ليوك وولكر، المدير التنفيذي لشركة ((جورني بيوند)) السياحية، إن بناء هذا المكان الشبيه بالحوض المائي، بدون إحداث أي ضرر للبيئة، كان الأولوية القصوى خلال عملية بناء دامت 14 شهرا.

وصرح لـ((وكالة الصحافة الاسترالية)) اليوم (الخميس)، "بأنه موازنة تسمح للناس بالتمتع بهذه الأعجوبة الطبيعية المدرجة في قائمة التراث العالمي، بدون إحداث أي ضرر".

ومن المقرر افتتاح الفندق رسميا في أول ديسمبر المقبل، وقال وولكر إن طاقم الفندق سيتضمن عالما بحريا ودليلا سياحيا متخصصا بالمنطقة، لتعريف الزوار بالمزيد عن هذه المنطقة ذات الرمزية العالية.