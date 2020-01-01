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بينيت يؤيدها .. "يديعوت": الجيش يسعى للتوصل إلى تسوية مع الفصائل بغزة

الخميس 28 نوفمبر 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يؤيدها .. "يديعوت": الجيش يسعى للتوصل إلى تسوية مع الفصائل بغزة


عكا للشؤون الاسرائيلية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم، أن الجيش الإسرائيلي، يسعى للتوصل إلى تسوية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن وزير الجيش نفتالي بينيت يؤيد هذا الموقف.
 
وقالت مصادر عسكرية رفيعة إن بينيت أبدى خلال المداولات الأخيرة دعمه لمنح السكان الغزيين تسهيلات اقتصادية بشرطين: أولهما ألا تكون الأموال مصدرها إسرائيل، وثانيهما تعزيز قوة الردع بالرد على أي اعتداء ينطلق من القطاع.
 
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، ذكرت قبل أيام أن هيئة الأركان العامة تؤيد منح تسهيلات واسعة النطاق لغزة مقابل ضمان الهدوء.
 
وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن العام (الشاباك) يبدي بعض التحفظات، إذ ان الخلاف الرئيسي يتمحور حول السماح لآلاف العمال الآخرين من القطاع بالعمل داخل إسرائيل.
 
وبحسب "هآرتس" فإن القرار النهائي في يد المستوى السياسي الذي يعاني أزمة في ظل تعثر تشكيل الحكومة.

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