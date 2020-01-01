الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم شقيقان

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الخميس، 10 مواطنين على الأقل من الضفة بينهم شقيقان.

وقال نادي الأسير، إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين بينهم شقيقان، وهم: يزيد عبد الهادي الصفوري، وشقيقه أحمد، إضافة إلى أحمد محمد العامر، ويزيد جعايصة.

ومن محافظة رام الله والبيرة، اُعتقل أربعة مواطنين وهم: موسى أبو قبيطة من البيرة، وهارون بعيرات، ومحمد حمايل، وأحمد غنام من بلدة كفر مالك.

يُضاف إلى المعتقلين خضر محمد الشريف (24 عامًا) من مخيم العروب، ومجاهد جبريل من مخيم بلاطة حيث جرى اعتقاله من أمام حاجز زعترة.