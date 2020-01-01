ريفلين يلتقي المستشار الأول للعاهل الأردني في لندن وهذا ما تم بحثه ..

القدس المحتلة / سما /

التقى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بالأمير الأردني غازي بن محمد المستشار الأول للعاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، خلال تواجدهما في العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، الخميس، فإن اللقاء عقد هذا الأسبوع على هامش تواجدهما في لندن.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا من أبرزها ما يتعلق بتطوير موقع المعمودية وترميم المواقع المسيحية في حوض نهر الأردن، وفتح طريق للحجاج الذين يصلون كسائحين للمنطقة.

ورفض مكتب ريفلين التوضيح فيما إذا كان تم مناقشة ما يتعلق بالأراضي التي كانت مؤجرة لإسرائيل والتوصل إلى اتفاق بشأنها.