نصب تذكاري لشهداء معركة الجهاد الاسلامي الاخيرة في "أوهايو" الأمريكية و أبوالعطا يتصدر القائمة

القدس المحتلة/سما/

: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية صباح يوم الخميس، عن إنشاء نصب تذكاري لشهداء غزة خلال المعركة الاخيرة مع الجهاد اتلاسلامي في مدينة "أوهايو" الأمريكية.

وأفادت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ "طلاب إحدى الكليات في أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية أقاموا نصبا تذكاريا لـ 34 "شهيدا" فلسطينياً، استشهدوا خلال العداون الأخير على قطاع غزة.

وأشارت، إلى أنّ الشهداء الذين وضعت أسماءهم في النصب التذكاري، قضوت خلال هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في عملية "الحزام الأسود" في بداية "نوفمبر" الجاري.

كما شمل النصب التذكاري بحسب الصحيفة العبرية، على إسم القيادي البارز في الجـهاد بهاء أبو العطـا الذي بدأت العملية بإغتياله.