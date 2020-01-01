  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نصب تذكاري لشهداء معركة الجهاد الاسلامي الاخيرة في "أوهايو" الأمريكية و أبوالعطا يتصدر القائمة

الخميس 28 نوفمبر 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصب تذكاري لشهداء معركة الجهاد الاسلامي الاخيرة في "أوهايو" الأمريكية و أبوالعطا يتصدر القائمة


القدس المحتلة/سما/

: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية صباح يوم الخميس، عن إنشاء نصب تذكاري لشهداء غزة خلال المعركة الاخيرة مع الجهاد اتلاسلامي في مدينة "أوهايو" الأمريكية.

وأفادت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ "طلاب إحدى الكليات في أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية أقاموا نصبا تذكاريا لـ 34 "شهيدا" فلسطينياً، استشهدوا خلال العداون الأخير على قطاع غزة.

وأشارت، إلى أنّ الشهداء الذين وضعت أسماءهم في النصب التذكاري، قضوت خلال هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في عملية "الحزام الأسود" في بداية "نوفمبر" الجاري.

كما شمل النصب التذكاري بحسب الصحيفة العبرية، على إسم القيادي البارز في الجـهاد بهاء أبو العطـا الذي بدأت العملية بإغتياله.

undefined
ef7b88ed-ebfe-4c94-8a8a-b72fc719da32 (1)

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. بدء تجهيز المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة

الكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأمير قطر والهدف من الزيارة

مدير عام الشرطة بغزة: سنوقف جميع الحملات بسبب الظروف الصعبة

الرئيس يهاتف مشعل..

حنا ناصر يسلم رسمياً الرئيس عباس رد حماس الخطي حول الانتخابات

غزة: قرار بتأجيل مسيرات العودة التي كانت مقررة يوم الجمعة القادم

شاهد.. ماذا يفعل ابو عمار والرئيس عباس على سور القدس..

الأخبار الرئيسية

بينيت يؤيدها .. "يديعوت": الجيش يسعى للتوصل إلى تسوية مع الفصائل بغزة

الغارديان: انتقادات لإسرائيل بشأن محاكمة عامل الإغاثة "الحلبي" من غزة

1

الجيش الإسرائيلي يزعم: احباط محاولة تهريب معدات عسكرية لقطاع غزة (صور

مصدر : ميركل ودولة عربية ضغطا لإجراء الانتخابات الفلسطينية

100

بالصور.. بدء تجهيز المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة