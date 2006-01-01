سرقة كنز أمير ألماني بمليار يورو من متحف درسدن

وكالات / سما /

أفادت صحيفة Deutche Welle الألمانية نقلا عن مصادر لها في الشرطة بأن مجهولين سرقوا من متحف "القبة الخضراء" في درسدن كنزا تقدر قيمته بمليار يورو.

وحسب صحيفة Bild فإن اللصوص تسللوا إلى المتحف وسرقوا قطع الألماس وغيرها من التحف الثمينة التي تقدر بمليار يورو.

وقالت الصحيفة إن المجرمين أشعلوا محول الكهرباء في سرداب تحت الجسر ليقطعوا التيار عن المتاحف الكبيرة الواقعة في وسط المدينة، ثم دخلوا عبر نافذة إلى غرفة حفظ فيها الكنز في متحف "القبة الخضراء".

يذكر أن القبة الخضراء" هي مجموعة الكنوز التابعة لأمير سكسونيا أغسطس الشديد التي تعمل كمتحف وطني ألماني منذ عام 1724.

ويتضمن المتحف 3 آلاف تحفة ذهبية وفضية وأحجارا كريمة ومنتجات من العاج وغيرها من التحف الثمينة.

يذكر أن مجموعة التحف ألأحقت بها أضرار جسيمة أبان الحرب العالمية الثانية نتيجة القصف الأمريكي والبريطاني. وحفظت التحف خلال فترة طويلة في متحف الفنون التشكيلية "ألأبرتينوم" في درسدن. ثم تم نقلها إلى متحف "القبة الخضراء" الذي افتتح عام 2006".