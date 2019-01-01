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التوت البري أنفع وسيلة للوقاية من النوبة القلبية

الخميس 28 نوفمبر 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التوت البري أنفع وسيلة للوقاية من النوبة القلبية


وكالات / سما /

أجرى عدد من العلماء في مختلف البلدان والمعاهد العلمية دراسات لكشف فاكهة تعتبر أكثر فاعلية لوقاية الإنسان من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتلك الفاكهة هي التوت البري الأسود.

وأفاد موقع news-medical.net. بأن التوت البري الأسود يعد مفيدا لجسم الإنسان وقادرا على تخفيض خطر الإصابة بالنوبة القلبية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن أجل تحقيق الوقاية الفعالة يكفي أن يتناول الإنسان كل يوم ملعقة صغيرة واحدة من التوت البري.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن ثمار التوت البري الأسود غنية بالبوليفينولز والأنثوسيانين اللذين أكدا أكثر من مرة قدرتهما على التخفيض من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتعتبر ثمار التوت البري الأسود مادة مفيدة مضادة للأكسدة قادرة على امتصاص الجلوكوز ومعالجته. وبالإضافة إلى ذلك فإن التوت البري الطازج يحول دون تكوين جلطات البوليسترول، كما يقوم بإسكات عمليات الالتهاب في جسم الإنسان ويساعد في التخفيض من خطر التهاب عضلة القلب.

وقال الأطباء إنه ليس من الضروري أكل كميات كبيرة من التوت البري. فيكفي أن يتناول الإنسان صباح كل يوم ملعقة صغيرة من تلك الفاكهة.

#التوت البري #الأوعية الدموية

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