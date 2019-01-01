العلماء: الصيام المنتظم يحد من خطر فشل القلب ويطيل العمر

وكالات / سما /

قالت مجلة MedicalXpress نقلا عن جمعية القلب الأمريكية إن الصيام المنتظم يمكن أن يخفض من خطر الإصابة بفشل القلب ويطيل عمر الإنسان.

وأجرت الجمعية تجربة على ألفي شخص متطوع حيث خضعوا لعملية القسطرة الإجبارية. ومارس 389 شخصا منهم الصيام المنظم حيث يراقبهم أخصائيون لمدة 4 أعوام ونصف العام. واتضح أن عدد الوفيات ضمن هؤلاء أقل من الباقين بنسبة 45%.

وتدل إحصاءات النوبات القلبية على أن الذين يتبعون الصيام المنتظم معرضون للنوبة القلبية أقل بنسبة 71%.

وقال بعض العلماء إن نتائج الدراسة فاجأتهم للغاية. فالصيام لمدة يوم واحد كل شهر يجعل جسم الإنسان ينشّط بعض الآليات التي لا يتم تفعيلها في الظروف العادية.