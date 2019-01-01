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فيسبوك تفاجئ مستخدمي أندرويد بميزة جديدة

الخميس 28 نوفمبر 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك تفاجئ مستخدمي أندرويد بميزة جديدة


وكالات / سما /

بدأت "فيسبوك" بعد طول انتظار باختبار ميزة "الوضع الداكن" على تطبيقها المخصص للعمل مع أجهزة وهواتف أندرويد الذكية.

ولجأت "فيسبوك" لهذه الخطوة بعد أن لاحظت الشعبية الكبيرة لهذه الميزة عند إطلاقها في خدمة "مسنجر" للمراسلة التابعة لها، وحين لاحظت الإقبال الكبير عليها عند مستخدمي العديد من التطبيقات.

وكان أحد مستخدمي منصة Reddit الإلكترونية الشهيرة قد أشار إلى أن هذه الميزة كانت قد ظهرت لديه في تطبيق "فيسبوك" منذ بضعة أشهر مع هاتف "بيكسل" الخاص به، وتمكن من تفعيلها لمدة قصيرة، لكنها عادت واختفت، ما يشير إلى أن الشركة ربما بدأت باختبارها منذ ذلك الحين.

ويرى الكثيرون أن الميزة مهمة وعملية، كونها تقي العين من الإشعاعات الزائدة الناجمة عن الشاشة أثناء استعمال الهاتف في مكان مظلم، فضلا عن أنها تقلل من استهلاك الهاتف لطاقة البطارية.

وباتت ميزة "الوضع الداكن" من أهم الميزات التي أدخلت على أنظمة أندرويد وiOS الجديدة، وتتلخص فكرتها في إيقاف تشغيل البيكسلات في الشاشة في الأماكن المناسبة لتظهر خلفية الاستخدام أو خلفية الصورة باللون الأسود.

#فيسبوك

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