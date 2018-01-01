أنباء عن إقالة ولد علي من تدريب الوطني

رام الله / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن إقالة الجزائري نور الدين ولد علي من تدريب المنتخب الوطني الفلسطيني الأول لكرة القدم.

وأكدت التقارير, أن الاتحاد الفلسطيني اتخذ قرارا بالإجماع, بإقالة ولد علي من منصبه, وتعيين أيمن صندوقة بدلا منه, بعد النتائج المتواضعة التي حققها مع المنتخب في التصفيات المزدوجة مؤخرا.

وخسر "الوطني" في آخر مباراتين له بالتصفيات أمام اليمن (0-1), وأوزبكستان (0-2) تواليا, ما جعله يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

يشار إلى أن ولد علي تولى تدريب منتخب فلسطين رسميا منتصف عام 2018, خلفا للبوليفي المقال خوليو سيزار.