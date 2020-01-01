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بعثة "البحرية" تصل قطاع غزة

الخميس 28 نوفمبر 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعثة "البحرية" تصل قطاع غزة


غزة / سما /

وصلت بعثة نادي خدمات الشاطئ, غزة, عبر معبر رفح البري جنوب القطاع مساء الأربعاء, عقب رجوعها من العاصمة الأردنية "عمان".

ومكثت البعثة حوالي أسبوعين في "عمان", تخللهما خوض الفريق معسكرا خارجيا, ومواجهتين وديتين أمام الفيصلي (0-2), والحسين إربد (1-1).

وبات "البحرية" جاهزا لخوض مرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة, المقررة في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن خدمات الشاطئ حلّ ثالثا في مرحلة ذهاب دوري الممتازة برصيد 20 نقطة, بفارق الأهداف خلف اتحاد الشجاعية, و5 نقاط خلف خدمات رفح المتصدر.

#غزة #خدمات الشاطئ

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