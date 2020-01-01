انتصارات لفلسطين والإسراء والسياحية والرباط

غزة / سما /

حققت فرق جامعتي فلسطين والإسراء وكليتي مجتمع غزة السياحية والرباط الفوز, ضمن منافسات بطولة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي, التي تنظمها وزارة الشباب والرياضية على صالة سعد صايل بغزة, تحت رعاية مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا".

وتفوق فريق جامعة فلسطين على الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية (5-1), وجامعة الإسراء على الإسلامية (4-1).

كما انتصر فريق كلية مجتمع غزة السياحية على كلية مجتمع غزة "الوكالة" (5-1), ثم تفوق فريق كلية الرباط على جامعة غزة (3-1).

يشار إلى أن منافسات الدور الأول ستختتم الأحد المقبل لتحديد المتأهلين للمربع الذهبي, علما أنه يدير اللقاءات تحكيميا كل محمود الجيش، وخالد أبو الخير، وسامح القصاص، ويشرف عليها محمد أبو عيطة، ومحمود مسعود، وأحمد الخطيب، وإياد الجيش.